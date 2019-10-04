Сегодня, 4 октября, под Львовом произошла авиакатастрофа. Самолет Ан-12 рухнул в районе кладбища в Сокольниках, на борту самолета было 7 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

О крушении в 08:30 сообщил депутат и член ГО "Варта 1" Игорь Зинкевич. По его данным, самолет Ан-12 должен был приземлиться в аэропорту "Львов", но в 07:30 совершил внезапную посадку у кладбища в Сокольниках. Депутат уточнил, что место посадки Жировка - то есть самолет не дотянул около 18 километров до аэропорта Львов. На борту транспортного Ан-12 находились 7 человек.

В 08:15 стало известно, что в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. По предварительной информации на борту грузового самолета Ан-12 было 7 человек экипажа и говорят про одного пассажира.

По данным на 08:30 выяснилось, что это грузовой Ан-12, кторый летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он садился в аэропорту "Львов" на дозаправку. В 06:45 пропала связь с экипажем.

"Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - сообщил Зинкевич.

Депутат опубликовал фото с места крушения. На них видно, что у самолет значительно повреждена кабина пилотов и оба крыла. Судя по фото в районе Львова в это утро стоял туман.

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