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|Львовяне установили рекорд по массовому исполнению песен на слова Шевченко, - ВИДЕО
|09.03.2018 20:36
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В мероприятии приняли участие более 1000 хористовВо Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось многочисленное исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь.
Фото: dyvys.info
Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщает "Дивись.Инфо".
Песни на слова Шевченко одновременно выполняли 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.
"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лесной.
Хористы спели песни "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий".
Напомним, что в аннексированном Крыму в 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко состоялось чествование его памяти возложением цветов.
Сегодня Служба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневскому музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника.