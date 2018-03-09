Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Львовяне установили рекорд по массовому исполнению песен на слова Шевченко, - ВИДЕО
09.03.2018 20:36
Львовяне установили рекорд по массовому исполнению песен на слова Шевченко, - ВИДЕО
В мероприятии приняли участие более 1000 хористов
Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось многочисленное исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь.
Львовяне установили рекорд по массовому исполнению песен на слова Шевченко, - ВИДЕО Фото: dyvys.info

Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины, сообщает "Дивись.Инфо".

Песни на слова Шевченко одновременно выполняли 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.

"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хора и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лесной.

Хористы спели песни "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий".

Напомним, что в аннексированном Крыму в 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко состоялось чествование его памяти возложением цветов.

Сегодня Служба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневскому музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника.

  • В Крыму почтили память Тараса Шевченко без публичных акций
  • СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить