Сводка Новостей
- Министр энергетики РФ обсудил с вице-президентом Еврокомиссии ситуацию с активами "Газпрома" в Украине – СМИ
- Испанский суд отказался отпустить из-под стражи кандидата на пост главы правительства Каталонии Санчеса
- "Пока в стране Петя, я не рискну". Колобов заявил журналистке, что пока не собирается возвращаться в Украину
- Горбачев призвал Россию и США прекратить гонку вооружений
- В Крыму почтили память Тараса Шевченко без публичных акций
|Порошенко: Решение Еврокомиссии о помощи Украине является признанием "прогресса в реформах"
|09.03.2018 20:40
|
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1223588444442212
9 марта Европейская комиссия поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
Поделитесь статьей с друзьями