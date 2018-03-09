Президент Украины Петр Порошенко надеется, что предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом в ближайшее время. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко считает, что это решение является сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной Фото: ЕРА По словам Порошенко, это решение – важный элемент пакета его последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС."Искренне благодарен президенту Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии за этот решительный шаг поддержки, который является признанием нашего прогресса в реформах и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной", – написал он. Президент надеется, что это предложение будет поддержано Советом ЕС и Европарламентом уже в ближайшее время. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1223588444442212 9 марта Европейская комиссия поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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