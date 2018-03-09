В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центра

к сообщает " Крым.Реалии ", люди собрались у памятников Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте и Симферополе.

В Симферополе с цветами пришли активисты Украинского культурного центра. Они также сообщили, что публичных акций не проводят, ведь подконтрольные Кремлю власти Крыма запрещает им публичную деятельность.

Фото: Крим.Реалии

В Ялте к памятнику, который стоит в сквере имени Тараса Шевченко, на постамент памятнику возложили букеты цветов в цветах государственного флага Украины.