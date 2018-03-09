Президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США ответственны за новый этап милитаризации, однако для того, чтобы его остановить, нужно вмешательство ООН. Горбачев: Все дошло до того, что мы должны спросить: где Организация Объединенных Наций? Фото: ЕРА "Сегодня все больше и больше планирование обороны выглядит как подготовка к реальной войне в условиях продолжающейся милитаризации политики, мышления и риторики", – заявил Горбачев.Он напомнил о недавней речи российского президента Владимира Путина, где тот говорил о создании нового оружия, а также о пересмотре администрацией президента США Дональда Трампа стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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