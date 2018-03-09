Проживающий в Испании экс-министр финансов Украины Юрий Колобов "очень злорадствует", что экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко "застряли" в Москве. Об этом рассказала сотрудница телеканала "1+1" Ольга Василевская. Колобов получил вид на жительство в Испании Фото: pravda.com.ua Политик опасается возвращения в Украину из-за президента Петра Порошенко."Пока в стране Петя, я не рискну", – говорит. Да и баскетбольная команда расстроится, останется без финансирования. Он отрицает свою дружбу с арбузовыми-клименками (экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. – ) и очень злорадствует, что они застряли в Москве. А он уже может свободно кататься по всей Европе", – рассказала журналистка.Она отмечает, что Колобов сейчас "совершенно другой и риторика у него иная"."Он похудел. Говорит, это еще с тех пор, как восемь месяцев провел в испанской тюрьме. Там же выучил язык и познакомился с местными VIPами. Они и помогли ему потом, на воле, получить вид на жительство. И помогают до сих пор в разных жизненных вопросах. Медицина, бизнес", – написала Василевская. https://www.facebook.com/ukrjournalist/videos/10156343630564078/ Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Украинские правоохранители подозревали его в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра.В декабре того же года Генпрокуратура подала ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности.21 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и освободил от уголовной ответственности Колобова из-за истечения сроков давности.Адвокат экс-министра Игорь Фомин сообщил, что Колобов получил разрешение на постоянное проживание в Испании и не имеет запретов на возвращение в Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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