Сводка Новостей
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|"Пока в стране Петя, я не рискну". Колобов заявил журналистке, что пока не собирается возвращаться в Украину
|09.03.2018 20:56
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https://www.facebook.com/ukrjournalist/videos/10156343630564078/
Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Украинские правоохранители подозревали его в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра.В декабре того же года Генпрокуратура подала ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности.21 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и освободил от уголовной ответственности Колобова из-за истечения сроков давности.Адвокат экс-министра Игорь Фомин сообщил, что Колобов получил разрешение на постоянное проживание в Испании и не имеет запретов на возвращение в Украину.
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