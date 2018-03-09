Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и российской сторонами относительно ситуации с активами "Газпрома" в Украине, отметило агентство "РИА Новости". 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" Фото: EPA (архив) По словам собеседника агентства, Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и российской сторонами. О результатах переговоров не сообщается. 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.7 марта замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины занимается поиском активов "Газпрома". По словам Зеркаль, НАК "Нафтогаз України" сейчас работает с юридическими компаниями-агентами, которые специализируются на вопросах ареста и конфискации активов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки газпрома что марта україни нафтогазу Теги: политика