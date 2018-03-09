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Министр энергетики РФ обсудил с вице-президентом Еврокомиссии ситуацию с активами "Газпрома" в Украине – СМИ
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09.03.2018 21:11
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Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и российской
сторонами относительно ситуации с активами "Газпрома" в Украине,
отметило агентство "РИА Новости". 28 февраля Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому"
Фото: EPA (архив) По словам собеседника агентства, Еврокомиссия
поддерживает контакты с украинской и российской сторонами. О
результатах переговоров не сообщается. 28 февраля
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что
решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет
подана до конца марта.7 марта замминистра иностранных дел Украины
Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины занимается поиском
активов "Газпрома". По словам Зеркаль, НАК "Нафтогаз України"
сейчас работает с юридическими компаниями-агентами, которые
специализируются на вопросах ареста и конфискации активов.
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