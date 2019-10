Бывший специальный посланник США по Украине, свидетельствуя в Конгрессе, сообщил следователям, что он предупредил личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани о вероятности дезинформации со стороны украинских политиков в отношении бывшего вице-президента Джо Байдене и его сына Хантера. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на двух человек, знакомых с показаниями Волкера. Курт Волкер сказал, что он пытался предупредить Джулиани о том, что информировавшие его украинские чиновники, включая бывшего главного прокурора Украины Юрия Луценко, ненадежны и что он не должен с доверием относиться к прокурорским версиям. Бывший американский дипломат начал давать показания в Конгрессе 3 октября в связи со скандалом, который возник после подачи жалобы информатора разведки США о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, в связи с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Он свидетельствовал перед комитетами разведки, надзора и реформ и иностранных дел за закрытыми дверями. Бывший специальный представитель США в Украине стал вторым чиновником администрации Трампа, который давал официальные показания в контексте расследования по импичменту президента США, инициированного демократами в нижней палате Конгресса США. Первым докладчиком в этом процессе стал и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, который давал показания в Палате представителей на прошлой неделе. Подал в отставку на прошлой неделе после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Как сообщили источники издания, авторами проекта заявления стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и прежний спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Отмечается, что данный документ был подготовлен в течение нескольких недель после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером. Неясно, ознакомился ли с проектом заявления сам президент Украины. Однако источники подчеркивают, что главный помощник Зеленского знал о готовящемся документе. По словам собеседников издания, данное заявление было попыткой успокоить Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани и нормализовать отношения между двумя странами. По мнению Сондланда и Волкера, Джулиани негативно влиял на мнение президента США об Украине. Получение такого обязательства от Зеленского должно было побудить Трампа поддержать новое украинское правительство, отметили источники. Сам Джулиани заявил, что ему известно об этом сообщении, но что оно было написано не по его просьбе. Он уточнил, что заявление содержит обязательство по расследованию Burisma и обстоятельств вокруг выборов 2016 года. Отмечается, что ни одно подобное заявление не было обнародовано президентом Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



