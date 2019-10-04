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|Волкер в Конгрессе заявил, что Луценко распространяет ложь по делу Байдена
|04.10.2019 09:06
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Бывший специальный посланник США по Украине, свидетельствуя в Конгрессе, сообщил следователям, что он предупредил личного адвоката президента Трампа Рудольфа Джулиани о вероятности дезинформации со стороны украинских политиков в отношении бывшего вице-президента Джо Байдене и его сына Хантера. Об этом сообщает
Он свидетельствовал перед комитетами разведки, надзора и реформ и иностранных дел за закрытыми дверями.
Бывший специальный представитель США в Украине стал вторым чиновником администрации Трампа, который давал официальные показания в контексте расследования по импичменту президента США, инициированного демократами в нижней палате Конгресса США. Первым докладчиком в этом процессе стал и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, который давал показания в Палате представителей на прошлой неделе.
Подал в отставку на прошлой неделе после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет
По мнению Сондланда и Волкера, Джулиани негативно влиял на мнение президента США об Украине. Получение такого обязательства от Зеленского должно было побудить Трампа поддержать новое украинское правительство, отметили источники.
Отмечается, что ни одно подобное заявление не было обнародовано президентом Украины.
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