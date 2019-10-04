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|Порошенко нанял адвоката Савченко: теперь тайна следствия будет передаваться прямо в российский Кремль и ФСБ России?
|04.10.2019 09:24
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Порошенко нанял себе в дело о передаче в российский плен украинских моряков российского адвоката. Об этом заявил Андрей Портнов.
"Порошенко нанял себе в дело о передаче в российский плен украинских моряков российского адвоката.
Друзья, правильно ли я понимаю, что теперь вся тайна следствия будет передаваться через российского адвоката прямо в российский Кремль и ФСБ России?" - Заявил Андрей Портнов.
Российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел, сообщается на официальном сайте партии в пятницу.
В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет согласие на адвокатскую практику в Украине.
Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях.
Самым громким клиентом адвоката до этого была Надежда Савченко.