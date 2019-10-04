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|Проект итогового документа саммита "нормандской четверки" предварительно согласован: "полный Минск"
|04.10.2019 09:42
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Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» предварительно согласован, сообщил информированный источник.
По его словам, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», что стало едва ли не первым за долгое время шагом украинских властей на пути к выполнению Минских соглашений.
Сразу после этого украинские националисты, не согласные с действиями Зеленского, начали митинг у офиса президента Украины в Киеве, потребовав от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского.
В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске.