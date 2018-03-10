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Моравецкий о российской агрессии: Сначала - Грузия, потом - Украина, а со временем могут быть Польша и балтийские страны
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10.03.2018 02:21
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Нужно быть настроенными мирно, но одновременно строить и усиливать
трансатлантический союз на восточном фланге, заявил премьер-министр
Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в Литву. Моравецкий
(слева) встретился с коллегами из стран Балтии Фото: ЕРА "Я
напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что
сначала – Грузия, потом – Украина, а со временем могут быть Польша
и балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть
настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и
усиливать трансатлантический союз на восточном фланге, что мы
активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и
Эстонии", – заявил Моравецкий, который провел встречу с
коллегами из стран Балтии.Он отметил, что Польша намеревается стать
полностью независимой от российского "Газпрома". Для этого уже
построен LNG-терминал в Свиноуйсьце. Кроме того, на этапе
переговоров с Данией и Норвегией находится вопрос строительства
газопровода Baltic Pipe."Во время встречи четырех премьеров мы
также напомнили о "Северном потоке – 2" и о том, насколько опасен
этот проект для безопасности этой части Европы", – подчеркнул
Моравецкий.8–12 августа 2008 года между Россией и
Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска
вместе с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска
из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии,
временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.
Позже Россия признала независимость Южной Осетии.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В апреле 2014 года на
Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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