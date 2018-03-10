Партия "Свобода" опубликовала в Facebook видео потасовки на улице
Половецкой в Киеве, где избили внефракционного народного депутата
Юрия Левченко. В подписи к ролику утверждается, что националисты
задержали "титуханов", которые напали на члена их политсилы. "Так
будет с каждой тварью, которая поднимет руку на украинца", –
говорится в сообщении. Депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявлял,
что утром 9 марта Левченко избили "наемники" мэра Виталия Кличко на
акции против незаконной застройки – нардепа госпитализировали. В
полиции сообщили, что Левченко и Кутняк пытались бросить бутылку с
горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно
предписанию, проводили демонтаж гаражей в Шевченковском районе
Киева. Правоохранители задержали семерых участников конфликта. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | В конфликте
в Шевченковском районе Киева участвовали несколько десятков человек
Скриншот: ВО "Свобода" Київ / Facebook видео Видео: ВО
"Свобода" Київ
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