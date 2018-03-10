Партия "Свобода" опубликовала в Facebook видео потасовки на улице Половецкой в Киеве, где избили внефракционного народного депутата Юрия Левченко. В подписи к ролику утверждается, что националисты задержали "титуханов", которые напали на члена их политсилы. "Так будет с каждой тварью, которая поднимет руку на украинца", – говорится в сообщении. Депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявлял, что утром 9 марта Левченко избили "наемники" мэра Виталия Кличко на акции против незаконной застройки – нардепа госпитализировали. В полиции сообщили, что Левченко и Кутняк пытались бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей в Шевченковском районе Киева. Правоохранители задержали семерых участников конфликта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В конфликте в Шевченковском районе Киева участвовали несколько десятков человек Скриншот: ВО "Свобода" Київ / Facebook видео Видео: ВО "Свобода" Київ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки левченко что видео свобода шевченковском Теги: происшествия