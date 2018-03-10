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Савченко заявила, что после смены руководства СБУ отношения со спецслужбой у Рубана испортились
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10.03.2018 02:51
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Операции по освобождению украинцев на Донбассе главе "Офицерского
корпуса" Владимиру Рубану помогала проводить Служба безопасности
Украины, отметила внефракционный нардеп Надежда Савченко. По словам
Савченко, между Рубаном и СБУ возникали недоразумения Фото:
hromadske.ua Она отметила, что операции, которыми занимался Рубан,
проводились в том числе при участии СБУ."После смены руководителя
СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с
новым СБУ испортились", – сказала нардеп.По словам Савченко,
она помнит это, потому что наблюдала "постоянные недоразумения",
будучи уже освобожденной из российской тюрьмы.Нардеп не смогла
ответить, сотрудничал ли Рубан с СБУ в последнее время."Не всегда
люди, которые сотрудничают, особенно с СБУ, об этом
говорят", – объяснила она.Последний раз руководитель
украинской спецслужбы менялся летом 2015 года. Тогда на эту
должность вместо Валентина Наливайченко был назначен Василий
Грицак.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву
территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263
(незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд
Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без
права выхода под залог.Глава СБУ рассказал, что в ноябре 2017 года
Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию
средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил
он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.
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