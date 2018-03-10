В Пекине украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов стали серебряными призерами в прыжках с 10-метровой вышки, а Александр Горшковозов и Олег Колодий получили бронзовые медали на синхронном трамплине. Соревнования в Китае продлятся до 11 марта Фото: EPA Максим Долгов и Александр Горшковозов стали серебряными призерами в прыжках с 10-метровой вышки, а Александр Горшковозов и Олег Колодий получили бронзовые медали на синхронном трамплине. https://www.facebook.com/olympicua/posts/1651195501626640 Первый этап Мировой серии по прыжкам в воду будет проходить в Китае до 11 марта. Колодий и Долгов также представляют Украину в индивидуальных прыжках с трамплина и вышки соответственно, отмечало издание "Спортінфо". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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