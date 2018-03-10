Сводка Новостей
- В Турции суд обвинил 25 журналистов в причастности к попытке госпереворота
- Путин о Навальном: Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает
- Князев: Сегодня ночью в Киеве и Ровно получили травмы пятеро полицейских
- В Харькове в ночном клубе искали взрывчатку: эвакуировали 1,5 тыс человек
- Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России и не скрывают этого
|Украинцы завоевали серебро и бронзу Мировой серии прыжков в воду
|10.03.2018 02:59
|
https://www.facebook.com/olympicua/posts/1651195501626640
Первый этап Мировой серии по прыжкам в воду будет проходить в Китае до 11 марта. Колодий и Долгов также представляют Украину в индивидуальных прыжках с трамплина и вышки соответственно, отмечало издание "Спортінфо".
Поделитесь статьей с друзьями