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|Потерпевший крушение под Львовом Ан-12 эксплуатировался 51 год
|04.10.2019 10:01
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Потерпевший крушение под Львовом Ан-12 эксплуатировался 51 год. Информация об этом содержится
Ан-12 начали эксплуатировать в 1968 году. До 1995 года его использовали воинские части. До 2007 года самолетом владела авиакомпания "Львовские авиалинии", а затем - до 2012 года - авиакомпания "Меридиан".
По данным авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой на данный момент принадлежит Ан-12, он был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники. Уточняется, что он мог совершать перелеты на дальность до 6 тысяч км.
Напомним, утром 4 октября неподалеку от Львова разбился грузовой самолет Ан-12, который совершал аварийную посадку. В результате крушения погибло пять человек, три человека получили травмы. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 1 человек, сопровождающий груз.
В крушении погибло пять человек, есть раненые, как сообщил в сети министр инфраструктуры Владислав Криклий.