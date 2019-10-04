Потерпевший крушение под Львовом Ан-12 эксплуатировался 51 год. Информация об этом содержится на сайте авиакомпании "Украина-Аэроальянс" , которой с 2012 года принадлежит самолет.

Ан-12 начали эксплуатировать в 1968 году. До 1995 года его использовали воинские части. До 2007 года самолетом владела авиакомпания "Львовские авиалинии", а затем - до 2012 года - авиакомпания "Меридиан".

По данным авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которой на данный момент принадлежит Ан-12, он был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники. Уточняется, что он мог совершать перелеты на дальность до 6 тысяч км.

Напомним, утром 4 октября неподалеку от Львова разбился грузовой самолет Ан-12, который совершал аварийную посадку. В результате крушения погибло пять человек, три человека получили травмы. На борту самолета находились 7 членов экипажа и 1 человек, сопровождающий груз.

В крушении погибло пять человек, есть раненые, как сообщил в сети министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники близко аэродрома. По предварительным данным 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование. Соболезнования близким и родным.

P.S. Пятеро погибших", - написал министр.

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