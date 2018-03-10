|
Во Флориде учителям разрешили носить оружие в школах
|
10.03.2018 03:39
|
После стрельбы в школе Паркленда, во время которой погибли 17
человек, минимальный возраст для приобретения винтовок во Флориде
повысили с 18 до 21 года. Губернатор Флориды Рик Скотт утвердил
новые правила ношения оружия Фото: EPA Согласно документу,
минимальный возраст для приобретения винтовок повышается с 18 до 21
года, а учителя и сотрудники школ получают право носить при себе
оружие.Также закон вводит трехдневный период ожидания при
приобретении оружия. Такая мера позволит помешать
покупателям, находящимся в порыве гнева или в приступе
болезни.Документ предполагает увеличение численности охраны в
школах, а также создание новых программ психологической помощи и
анонимной линии, по которой можно будет сообщить о потенциальной
угрозе.14 февраля в школе Паркленда во Флориде произошла стрельба,
в результате которой погибли 17 человек. Нападение совершил прежний
ученик заведения 19-летний Николас Круз. Ему
уже предъявили обвинения.В ряде городов тысячи американцев
провели акции с требованием ужесточить контроль над оружием в
США.22 февраля президент США Дональд Трамп в ходе встречи со
школьниками, родителями и учителями школы, где произошла
стрельба, предложил вооружить учителей."Если бы у вас был
учитель, который умел бы обращаться с огнестрельным оружием, он мог
бы прекратить атаку очень быстро", – заявил глава Белого дома.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира