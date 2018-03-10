Компания АТБ пытается в Дарницком райсуде Киева добиться компенсации в 50 тыс. грн от активиста Станислава Федорчука и ветерана АТО Павла Помысова-Несмеянова, которые, по мнению истца, распространили ложную информацию о супермаркете в Харькове. Иск подан в Дарницкий суд Киева АТБ требует от ответчиков опровержения и моральной компенсации в 50 тыс. грн за распространение ложной информации.В документе написано, что "сведения порочат деловую репутацию и вменяют его сотрудникам низкие моральные качества, а также действительно призывают к вооруженному межнациональному конфликту".Иск подан в Дарницкий районный суд Киева, ближайшее судебное заседание пройдет 21 марта.2 июня 2017 года Федорчук рассказал, что его товарища, уроженца Донецка, который недавно демобилизовался из Вооруженных сил Украины, в одном из харьковских супермаркетов сети АТБ отказались обслуживать на украинском языке. Кассир также якобы заявила: "Харьков – это же Россия, если кто не в курсе".Начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Анна Личман проинформировала, что озвученные сведения не являются достоверными. "Мы опросили 25 сотрудниц, работающих в указанном магазине, и ни одна из них не подтвердила то, о чем говорится в посте. Кроме того, мы отсмотрели записи всех спорных моментов за последние несколько суток и не нашли ничего подобного", – сказала она.В АТБ тогда предложили бойцу АТО прийти в магазин и показать кассира, с которым произошел конфликт.Магазин, о котором идет речь, находится на ул. Амосова, 26 в Харькове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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