Согласно распоряжению премьер-министра Джастина Трюдо, комиссар Королевской конной полиции Бренда Лаки 16 апреля займет должность главы полиции Канады. Лаки работает в полиции с 1986 года Фото: RCMP / Twitter Лаки работает в полиции с 1986 года; служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити. Она награждена медалью ООН за храбрость и имеет похвальные упоминания за деятельность по улучшению отношений с общинами коренного населения Канады.Лаки займет должность 16 апреля.1 мая полицейскую службу Европейского союза также впервые возглавит женщина – генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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