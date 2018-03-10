Согласно распоряжению премьер-министра Джастина Трюдо, комиссар
Королевской конной полиции Бренда Лаки 16 апреля займет должность
главы полиции Канады. Лаки работает в полиции с 1986 года Фото:
RCMP / Twitter Лаки работает в полиции с 1986 года; служила в
миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать
полицейских для миссии ООН на Гаити. Она награждена медалью ООН за
храбрость и имеет похвальные упоминания за деятельность по
улучшению отношений с общинами коренного населения Канады.Лаки
займет должность 16 апреля.1 мая полицейскую службу Европейского
союза также впервые возглавит женщина – генеральный комиссар
федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира