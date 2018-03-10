Соглашение с Северной Кореей, если оно будет подписано, станет положительным развитием событий для только мира, считает президент США Дональд Трамп. Трамп называл лидера КНДР "человеком-ракетой" Фото: ЕРА "Сделка с Северной Кореей очень важна и будет, если она будет завершена, очень хорошей для мира. Время и место должны быть определены", – написал он. The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г. 5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США часто расширяли санкции против Пхеньяна.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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