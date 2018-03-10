В полуфинальном поединке турнира ITF Zhuhai Open в Китае украинская
теннисистка Марта Костюк обыграла представительницу Словакии
Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:4. Костюк занимает пятую
позицию в юниорском рейтинге ITF Фото: ЕРА Украинская
теннисистка Марта Костюк пробилась в конец турнира серии ITF Zhuhai
Open в Китае. Трансляцию поединка вел сайт "Большой теннис
Украины".15-летняя спортсменка обыграла Анну-Каролину Шмидлову из
Словакии со счетом 6:2, 6:4.В первом раунде украинка обыграла
спортсменку из Польши Урсулу Радванску, а в 1/8 разгромила
китаянку Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2, а в
четвертьфинале – словенку Далилу Якупович со счетом 6:3,
7:5.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В
юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию,
в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю.
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