Силовики не смогли установить контакт со злоумышленником, который захватил трех женщин в доме ветеранов в калифорнийском Йонтвилле. Во время нападения в доме ветеранов находилось более 1 тыс. человек Скриншот: Associated Press / YouTube По его словам, нападавший также был найден мертвым. Силовики не смогли установить контакт со злоумышленником после того, как прибыли на место происшествия, проинформировал телеканал KTVU, Стрельба в доме ветеранов произошла утром 9 марта. Полицейские отмечали, что в здании прозвучало от 15 до 20 выстрелов. Центр для бывших военных в Йонтвилле является крупнейшим в США. В числе пациентов – ветераны Второй мировой войны, а также боевых действий в Корее, Въетнаме, Ираке и Афганистане. Всего в момент нападения здесь находилось более 1 тыс. человек.По предварительным данным, 36-летний подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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