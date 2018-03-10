Украинская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала в первый день соревнований в Южной Корее серебро, а ее партнеры по сборной Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх был третьими в своих дисциплинах. Украину на Паралимпиаде представляет 31 спортсмен Фото: EPA В гонке на 6 км для биатлонисток с нарушениями зрения Оксана Шишкова финишировала второй. Россиянка Михалина Лысова, которая выступает как нейтральная паралимпийская спортсменка, была первой, белоруска Светлана Саханенко – третьей. Биатлонистка Людмила Ляшенко завоевала бронзу в гонке на 6 км (стоя). Золото и серебро – у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной.Биатлонист Игорь Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Победу одержал француз Бенджамин Девиет, а второе место – у канадского спортсмена Марка Арендца.Сборная Украина занимает девятое место в общем медальном зачете.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Украину на Играх представляет 31 спортсмен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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