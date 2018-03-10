США занимаются "грязной работой", заявил президент России Владимир Путин. Путин: Мы не вмешиваемся в дела других Фото: ЕРА Путин рассказал, что российские представители недавно говорили американским партнерам на высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". По словам российского президента, "они даже этого не отрицают".Глава Кремля отметил, что Россия не вмешивается в выборы в США. По его словам, "у нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела, и мы не вмешиваемся в дела других".Путин также заявил, что США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом других. Он добавил, что в Штатах "есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое, но ничего подобного".Власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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