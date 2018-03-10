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Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России и не скрывают этого
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10.03.2018 09:20
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США занимаются "грязной работой", заявил президент России Владимир
Путин. Путин: Мы не вмешиваемся в дела других Фото: ЕРА
Путин рассказал, что российские представители недавно говорили
американским партнерам на высоком уровне: "Вы постоянно
в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". По словам российского
президента, "они даже этого не отрицают".Глава Кремля отметил,
что Россия не вмешивается в выборы в США. По его
словам, "у нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы
никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела, и
мы не вмешиваемся в дела других".Путин также заявил, что
США занимаются "грязной работой", а обвиняют в этом
других. Он добавил, что в Штатах "есть кто-то, кто любит
делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же
самое, но ничего подобного".Власти США официально обвинили
Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в
стране в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения
назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия
вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь
Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В
опубликованном докладе американской разведки говорится, что
Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в
выборы в США.
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