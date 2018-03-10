Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что в Киеве и Ровно при похожих обстоятельствах правонарушители умышленно протаранили полицейские автомобили. Князев: Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских Фото: Сергій Князєв / Facebook "Сегодня ночью одновременно в городе Киев и городе Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые умышленно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – написал он.Князев отметил, что граждане и общество должны адекватно воспринимать полицейских и реагировать на их требования."Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, становится печальной статистикой", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/337635970090303 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полицейских ровно намеренно князев отремонтируем Теги: происшествия