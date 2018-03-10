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Путин о Навальном: Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает
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10.03.2018 09:44
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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет сотрудничать с
оппозицией, в ответ на вопрос, готов ли он помиловать политика
Алексея Навального. Путин заявил, что хочет сделать РФ более
эффективной страной Путин: Ведущая спросила, готов ли он
помиловать лидера российской оппозиции Алексея Навального, чтобы
после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты
РФ. Путин ответил, что "хотел бы сотрудничать с этими людьми
и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну
сильнее, более конкурентоспособной, более эффективной,
самодостаточной".На повторный вопрос о возможности помилования
Навального Путин ответил, что "помиловать можно любого человека,
если он этого заслуживает".8 февраля 2017 года при повторном
рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании
"Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал
Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения
свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс.
руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам
человека признавал приговор по делу "Кировлеса"
сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет
решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули.25 декабря
2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в
регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в
ответ разместил в интернете видеообращение, в котором
объявил о "забастовке избирателей". Он также пытается оспорить в
судах решение российского Центризбиркома.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост
будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.
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