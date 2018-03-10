Президент России Владимир Путин заявил, что хочет сотрудничать с оппозицией, в ответ на вопрос, готов ли он помиловать политика Алексея Навального. Путин заявил, что хочет сделать РФ более эффективной страной Путин: Ведущая спросила, готов ли он помиловать лидера российской оппозиции Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты РФ. Путин ответил, что "хотел бы сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентоспособной, более эффективной, самодостаточной".На повторный вопрос о возможности помилования Навального Путин ответил, что "помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает".8 февраля 2017 года при повторном рассмотрении дела о хищении в отдельно крупном размере в компании "Кировлес" Ленинский районный суд города Кирова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб. Политик заявил, что Европейский суд по правам человека признавал приговор по делу "Кировлеса" сфальсифицированным и подчеркнул, что недопуск на выборы будет решением против 16 тысяч человек, которые его выдвинули.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей". Он также пытается оспорить в судах решение российского Центризбиркома.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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