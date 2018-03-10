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|В Турции суд обвинил 25 журналистов в причастности к попытке госпереворота
|10.03.2018 09:46
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Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению ГюленаСтамбульский суд приговорил 25 журналистов за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.
Фото: REUTERS / Murad Sezer
Об этом сообщает издание Zaman.
Отмечается, что 23 журналистов обвиняют в членстве в вооруженной террористической группе. Еще двое получили менее серьезные обвинения. Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена.
По информации издания, 10 журналистов приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Еще 13 человек получили шесть лет и три месяца тюрьмы.
Музыкант и журналист Атилла ТАС получил 3 года и один месяц по обвинению в помощи группе Гюлена. В то же время журналист Мурата Аской получил два года и один месяц тюрьмы по тем же обвинениям. Обоих отпустили после суда с условием, что они не будут оставлять Турцию.
Напомним, в феврале суд в Стамбуле приговорил шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота в 2016 году, к пожизненному заключению.
Напомним, в Турции в прошлом году арестовали 48305 человек по подозрению в связях с FETÖ.
Гюлен - это прежний ближайший товарищ президента Турции Эрдогана. Сейчас он обвиняется турецкими властями в организации военного переворота в 2016 году.
Гюлен проживает в США в штате Пенсильвания. Турция требует его экстрадиции.