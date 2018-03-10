Погода, Новости, загрузка...
В Турции суд обвинил 25 журналистов в причастности к попытке госпереворота
10.03.2018 09:46
В Турции суд обвинил 25 журналистов в причастности к попытке госпереворота
Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена
Стамбульский суд приговорил 25 журналистов за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.
В Турции суд обвинил 25 журналистов в причастности к попытке госпереворота Фото: REUTERS / Murad Sezer

Об этом сообщает издание Zaman.

Отмечается, что 23 журналистов обвиняют в членстве в вооруженной террористической группе. Еще двое получили менее серьезные обвинения. Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена.

По информации издания, 10 журналистов приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Еще 13 человек получили шесть лет и три месяца тюрьмы.

Музыкант и журналист Атилла ТАС получил 3 года и один месяц по обвинению в помощи группе Гюлена. В то же время журналист Мурата Аской получил два года и один месяц тюрьмы по тем же обвинениям. Обоих отпустили после суда с условием, что они не будут оставлять Турцию.

Напомним, в феврале суд в Стамбуле приговорил шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота в 2016 году, к пожизненному заключению.

Напомним, в Турции в прошлом году арестовали 48305 человек по подозрению в связях с FETÖ.

Гюлен - это прежний ближайший товарищ президента Турции Эрдогана. Сейчас он обвиняется турецкими властями в организации военного переворота в 2016 году.

Гюлен проживает в США в штате Пенсильвания. Турция требует его экстрадиции.

  • Анкара возмущена тем, что в Греции на демонстрации сожгли турецкий флаг
  • В Сирии 13 мирных человек стали жертвами авиаудара Турции
  • Американское посольство в Турции приостановило работу

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить