Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена

Об этом сообщает издание Zaman .

Отмечается, что 23 журналистов обвиняют в членстве в вооруженной террористической группе. Еще двое получили менее серьезные обвинения. Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена.

По информации издания, 10 журналистов приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Еще 13 человек получили шесть лет и три месяца тюрьмы.

Музыкант и журналист Атилла ТАС получил 3 года и один месяц по обвинению в помощи группе Гюлена. В то же время журналист Мурата Аской получил два года и один месяц тюрьмы по тем же обвинениям. Обоих отпустили после суда с условием, что они не будут оставлять Турцию.

Напомним, в феврале суд в Стамбуле приговорил шестерых журналистов, обвиняемых в причастности к попытке переворота в 2016 году, к пожизненному заключению .

Напомним, в Турции в прошлом году арестовали 48305 человек по подозрению в связях с FETÖ .

Гюлен - это прежний ближайший товарищ президента Турции Эрдогана. Сейчас он обвиняется турецкими властями в организации военного переворота в 2016 году.