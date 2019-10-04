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|Порошенко заявил, что Зеленский ему угодил - можно снижать градус
|04.10.2019 10:39
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Экс-президлент Петр Порошенко отреагировал на вчерашнее обращение нынешнего главы государства Владимира Зеленского к украинцам, в котором тот объяснял, почему в формуле Штайнмайера нет "зрады" и намекнул, кто на самом деле провоцирует волнения вокруг этого вопроса, пригрозив зачинщикам уголовными делами.
Сегодня Порошенко разместил на своей странице в соцсети пост, в котором заявил, что обратившись к украинцам Зеленский сделал верный шаг и с большинством его тезисов сложно не согласиться.
Также экс-президент заявил о том, что услышал призыв Владимира Зеленского к единству и порекомендовал не "повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", поскольку мир внутри Украины очень важен.