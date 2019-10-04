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|Лукашенко и Зеленский поговорили на разных языках
|04.10.2019 10:57
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Онлайн-трансляцию вел телеканал "
Лукашенко Зеленскому: "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами".
Ответную речь президент Беларуси произносит на русском.
Переговоры двух президентов проходят в эти минуты в Житомире.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 4 октября принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. Также планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.
Напомним, первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году, в нем принимали участие экс-президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.
В Житомире, где сегодня проходит встрече президентов Украины и Беларусь, проходит массовая акция в поддержку трех украинских телеканалов, на которые осуществляется давление со стороны власти.
Так, митингующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "
Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал "
Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.