Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Онлайн-трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

Лукашенко Зеленскому: "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами".



Зеленский на встрече с Лукашенко начал приветственную речь на русском, а потом перешел на украинский, сказав, что "наши языки близки и понятны друг другу".

Ответную речь президент Беларуси произносит на русском.

Переговоры двух президентов проходят в эти минуты в Житомире.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 4 октября принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. Также планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году, в нем принимали участие экс-президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Житомире, где сегодня проходит встрече президентов Украины и Беларусь, проходит массовая акция в поддержку трех украинских телеканалов, на которые осуществляется давление со стороны власти.

Так, митингующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: " 112 Украина ", NewsOne и Zik. "Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал " 112 Украина " цифровых лицензий на вещание.

Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

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