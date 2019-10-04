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Лукашенко и Зеленский поговорили на разных языках
04.10.2019 10:57

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина". 

Лукашенко и Зеленский поговорили на разных языках

Лукашенко Зеленскому: "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами".


Зеленский на встрече с Лукашенко начал приветственную речь на русском, а потом перешел на украинский, сказав, что "наши языки близки и понятны друг другу". 

Ответную речь президент Беларуси произносит на русском.

Переговоры двух президентов проходят в эти минуты в Житомире.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 4 октября принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. Также планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году, в нем принимали участие экс-президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Житомире, где сегодня проходит встрече президентов Украины и Беларусь, проходит массовая акция в поддержку трех украинских телеканалов, на которые осуществляется давление со стороны власти.

 

Так, митингующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление на три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik. "Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть, а что - нет. Мы хотим смотреть честные новости, мы хотим сами решать, какие каналы смотреть", - говорят протестующие.

 

 

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение: лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

Канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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