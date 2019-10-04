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|Генпрокурор Рябошапка рассказал, как похоронил "дело Стерненко" и что у него с фигурантом "другие дела"
|04.10.2019 11:16
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Радикал Сергей Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, не является подозреваемым. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.
Также Рябошапка заявил, что подозрение ушло в СБУ.
Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко.
Позже - уже при новом президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.
Затягивание привлечения праворадикала Сергея Стерненко к ответственности за убийство одного человека и ранение другого на улице в Одессе в ходе конфликта, который сам подозреваемый снимал на камеру в прямом эфире, может быть связано с тем, что он сейчас наведывается на прием уже к новому генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом заявил в своем видеоблоге депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский.
По его словам, ходатайство об аресте Стерненко без права выхода под залог "уже неделю как передано на согласование в Генеральную прокуратуру", однако остается без дальнейшего движения. Нардеп отмечает, что отправил депутатский требование Рябошапке с просьбой объяснить происходящее.
Напомним, что до этого избежать тюрьмы Стерненко помогало публичное покровительство уже бывшего генпрокурора Юрия Луценко, который, в частности передал (формально решение подписала его заместитель Анжела Стрижевская) дело Стерненко на расследование в Службу безопасности Украины, хотя инкриминируемые подозреваемому статьи не входят в ее компетенцию, после чего дело действительно оказалось "замороженным".