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|Генпрокурор Рябошапка заявил, что не знает, что с "делом Байдена" - идёт аудит
|04.10.2019 11:34
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что случай с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что никто ему не звонил с просьбами или требованиями повлиять на расследования производств в отношении бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он заявил во время брифинга по реформированию органов прокуратуры.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина и Китай провели расследования в отношении Джо Байдена и его сына.
Напомним, недавно возник скандал вокруг телефонного разговора в котором президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома.
Американские журналисты писали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал предоставление Украине военной помощи.
Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.