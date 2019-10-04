Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что случай с закрытием дела компании Burisma будет пересмотрен

“Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генпрокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – заявил Генпрокурор.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что никто ему не звонил с просьбами или требованиями повлиять на расследования производств в отношении бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он заявил во время брифинга по реформированию органов прокуратуры.

"Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам", - сказал Рябошапка.

Рябошапка также отказался комментировать переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, где Волкер подтвердил, что он помогал организовывать встречи Джулиани с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина и Китай провели расследования в отношении Джо Байдена и его сына.

Напомним, недавно возник скандал вокруг телефонного разговора в котором президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома.

Американские журналисты писали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал предоставление Украине военной помощи.

Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.

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