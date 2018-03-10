Если задержание главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана не завершится реальным приговором, значит, украинские спецслужбы используют его арест как элемент торга, считает адвокат Анна Маляр. Маляр: Если разоблачают, да так громко – значит кого-то на верхних ступенях преступной структуры хотят заменить Фото: Анна Маляр / Facebook "Задержание Рубана может быть передел сфер влияния на рынке нелегального оборота оружия. То, что нелегальное оружие рано или поздно используется для совершения преступления, понятно. Поэтому, официальное предположение, что оружие завозилась именно для этого, не является свидетельством высокого профессионализма – это вещи очевидные. О многогранной деятельности Рубана знали все и даже Google", – подчеркнула она.Юрист добавила, что итоги скандала с Рубаном покажут истинные цели СБУ."Если будет приговор и реальное наказание с его отбытием – тогда да! Слава спецслужбам! Если же история завершится ничем – тогда это элемент торга, давления, шантажа, переговоров и так далее. "Ничем" – это в публичной плоскости, ибо тем чем на самом деле завершаются громкие задержания без обвинительного приговора знает только тесный круг лиц", – пояснила она.Маляр добавила, что современные каналы сбыта нелегального оружия давно превратились в широко разветвленные сети."Они, если верить Европолу, по структуре есть и вертикальные, и горизонтальные... В Украине, правда, до сих пор преобладают горизонтальные преступные группировки, с верхушкой в высших кабинетах власти. Поэтому, с одной стороны – горизонтальные преступные организации проще разоблачать для правоохранителей, но в украинских реалиях это затруднено тем, что на верхушке преступной структуры всегда будет какой-то чиновник (группа, клан). Поэтому, если разоблачают, да так громко – значит кого-то на верхних ступенях преступной структуры хотят заменить, или вообще переподчинить налаженный уголовный поток другому клану", – подытожила она. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=935089759983400&id=100004471542280 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что если маляр сбу рубана Теги: политика