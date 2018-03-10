|
Бывший украинский десантник Валерий Ананьев сообщил, что встретил в
Италии российского пропагандиста Артема Шейнина и попытался
спровоцировать того на конфликт. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Украинский десантник встретил российского
пропагандиста в центре Вероны Фото: Валера Ананьев / Facebook
Украинец рассказал, что испытал эмоции, очень похожие на
фронтовые."Эмоции – это защитный механизм организма. Когда ты
перестаешь все адекватно воспринимать. И это состояние, эти эмоции,
я впервые в жизни ощутил в мирном городе. Это было ужасно. Моя
нервная система не выдержала, я так себя накрутил, что у меня
закружилась голова... Нельзя удерживать эмоции, но садиться в
итальянскую тюрьму мне тоже не хотелось", – рассказал
он.Ананьев пояснил, что когда подошел к Шейнину, ему было очень
тяжело, потому что он "мыслил рефлексами", ему было очень тяжело не
начать действовать и он чуть не потерял сознание от необходимости
удерживаться."Я его схватил за плечо. Я себя немножко не сдержал,
схватил его за плечо или толкнул – я уже не помню. Девушка,
которая была рядом, схватила меня. И мы продолжили разговор в
мирном ключе. Так вот, как только он начал что-то говорить, я ему в
морду харкнул. Мне так хотелось его спровоцировать. Потому что
несмотря на мое состояние, я понимал, что я в Италии, где работают
европейские законы", – рассказал десантник.Украинец рассказал,
что надеялся, что Шейнин ударит его первым."Но нет. Он вытерся и
начал рассказывать про Афган. Какой он воин. Он мне что-то
рассказывает, он, наверное, привык, как в студии. Он не понимает,
что перед ним стоит человек, который видит в нем сосредоточенную
всю злость и ненависть, которую я ощущаю. Все, что связано с
войной, для меня сосредоточено в этих людях: Киселев, Соловьев,
Шейнин, Путин, эти моторолы, гиви, стрелковы, все это говно... И
тут я вижу его, человека, который виновен – в прямом смысле
виновен – в убийстве тысяч украинцев", – отметил
Ананьев.Десантник добавил, что Шейнин не понял, что он в этот
момент перебирает варианты, "что с ним сделать"."Он
говорит-говорит. Я ему снова харкнул в морду. Опять надеялся, что
он меня ударит и первым что-то сделает. Но нет... Я его догонял
раза три... Рядом стояла его жена, что-то кричала мне. Это мне уже
сказали. Потому что мое сознание настолько сузилось на нем, что
вокруг ничего не видел. Уникальное состояние, которое я с 2014 года
ни разу не ощущал", – подчеркнул он.Ананьев добавил, что
Шейнин ходил в центре Европы в камуфляжной форме и с тактическими
очками на голове."Воин х...ров. Тэвешный воин... Я так хотел
ошибиться, так хотел, чтобы они говорили на итальянском, а не на
русском. Так вот, я призывают всех: если вы увидите где-то это
дерьмо, плюйте им в лицо. Не марайте о них руки. Заплевывайте их,
чтобы они знали, чтобы они шли где-то в Лондоне, в Париже, в
Вероне, в Риме, чтобы они знали, что между толпы может быть
украинец, который подойдет и молча просто харкнет ему в морду и
пойдет", – подытожил он.
https://www.facebook.com/id.ananiev/videos/1646945468724287/
20 октября 2016 года Шейнин в эфире ток-шоу "Время покажет" на
"Первом канале" РФ заявил о том, что с ним нормально общаются
окружающие, хотя он убивал людей. Он также назвал террориста
Моторолу героем, потому что тот "воевал на войне, которую развязали
против русских людей".12 октября 2017 года в эфире Шейнин напал на
приглашенного на передачу журналиста Майкла Бома. В студии
обсуждалось снятие российского флага с закрытого консульства РФ в
США. Ведущий предупредил Бома: "Ты сейчас лучше не беси меня... а
то я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук".
Журналист ответил, что Шейнин смелый языком, после чего ведущий
накинулся на него, схватил за шею и начал толкать с криками: "Ты чо
меня провоцируешь, друг мой?! Я же тебе сказал: сидеть".В августе
2017 года Ананьев отправился в пеший поход по европейским странам,
чтобы доказать преимущества безвизового режима. Он вышел из Парижа,
прошел Францию и Испанию, до мыса Финистерре на побережье
Атлантического океана.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира