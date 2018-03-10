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Путин считает, что под его руководством Россия приобретет "дополнительную мощную динамику развития"
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10.03.2018 17:12
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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что в наследие от
него Россия получит устойчивую и сбалансированную демократию.
Путин: Будем и дальше работать над совершенствованием нашей
политической системы Фото: kremlin.ru Путина спросили, какое
наследие он надееся оставить после себя."Я просто уверен, что
Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет
устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими
перспективами использования последних достижений технологической
революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей
политической системы, судебной системы", – заявил российский
президент.Он считает, что перечисленное будет усиливать единство РФ
и ее народа, а также "создаст перспективы для уверенного движения
вперед на длительную историческую перспективу".Президентом России
Путин был в период с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года, затем
выиграл выборы в 2012 году. Его полномочия истекают в 2018 году.
Путин является кандидатом в президенты на следующий
срок.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года, за этот пост будет бороться восемь человек: Путин,
Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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