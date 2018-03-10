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|В Черновцах избили председателя организации "Стоп коррупции"
|10.03.2018 17:14
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Он заявил, что это уже не первое набег на участников организацииВ Черновцах произошло набег на главу местного подразделения ГО "Стоп коррупции".
Фото: facebook.com/stopcor.ua/
На Николая Петиченка напали неизвестные с молотками, - сообщает "112 Украина".
Как рассказал в эфире канала сам пострадавший, набег произошло вчера, 9 марта, примерно в 20:10 вечера. На Петиченка, который возвращался домой, ждали возле дома.
"Буквально в метрах 30 от моего подъезда была припаркована машина, белые" Жигули ". С нее выпрыгнули двое из молотками и сразу же начали бить меня по голове", - заявил он.
Сначала Петиченко пытался защититься руками, когда упал на землю - пытался отбиться ногами.
"Я понял, что они пытаются меня просто убить", - рассказал Петиченко.
В результате нападения Петиченко получил травму головы и множественные гематомы на руках и ногах.
Сейчас он находится дома, от госпитализации отказался, заявив, что не доверяет врачам. К тому же, уточнил он, сотрясения мозга нет.
набег Петиченко связывает со своей журналистской деятельностью. По его словам, он пообщался с вызванной в больницу следственно-оперативной группой и написал заявление, но в успех расследования не верит.
"Это уже третье набег, и по предварительным сих пор не возбудили уголовные дела", - подчеркнул Петиченко.