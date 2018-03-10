Сводка Новостей
- МИД призывает украинский регистрироваться в системе ДРУГ перед поездками за границу
- Данилко: Мы с Инкой отмечали мой день рождения и дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты не вышла за меня?" А она: "А ти предлагав?"
- До конца года в большинстве областных центров Украины появится 4G, - Порошенко
- С полуночи один украинский военный получил ранения в Донбассе, - штаб АТО
- СБУ: Рубан – российский политический проект
|Портников: Одним задержанием Рубана дело не закончится. Террор уже может быть на пороге
|10.03.2018 17:28
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