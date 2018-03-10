Технология начали исследовать несмотря на то, что 5G еще на несколько лет отстает от широкомасштабного коммерческого применения

"Мы начали исследования по разработке 6G с конца прошлого года", - сообщил министр промышленности и информационных технологий страны Мяо Вэй, сообщает Сhina Daily, информа Общественное.

Технология начали исследовать несмотря на то, что 5G еще на несколько лет отстает от широкомасштабного коммерческого применения.

Как отмечает издание, этот шаг свидетельствует о стремлении Китая подготовиться к самым современным технологиям, поскольку страна намерена быть лидером в мире, будет вполне связан с Интернетом.

"Поскольку технология мобильной связи быстро развивается, она не только соединяет людей с людьми, но и создает связь машин с машинами, а также из машин и людьми. Вот почему мы спешим исследованиям 6G. Мы хотим подготовиться к такому мира ", - отметил Мяо Вэй.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия запуска мобильной связи четвертого поколения (4G), в том числе требования к работе операторов, условия проведения тендеров на продажу лицензий и их стоимость.