|
Гиркин о речи Путина: Неадекватность, хвастовство, блеф. Самое опасное, - он верит в то, что говорит
|
10.03.2018 17:44
|
Президент России Владимир Путин своим обращением к Федеральному
собранию показал, что он опасен и для РФ, и для только мира, заявил
прежний "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь
Гиркин (Стрелков). Гиркин: Значительная часть элиты РФ
превратилась в идиотов, живущих на планете розовых пони Фото: ЕРА
"Он ставил задачи, которые выполнены не будут гарантированно в
существующей социально-экономической реальности. Они вообще
невозможны... Фундамента под этим нет никакого... В отношении
военной части он неадекватен, потому что при разрушенной с его
участием экономики, станкостроении, инструментальном
производстве... невозможно поддерживать боеспособность армии даже
на нынешнем уровне", – подчеркнул он.Гиркин добавил, что Россия не
может соревноваться со странами Запада в гонке
вооружений."Неадекватность, хвастовство, блеф с одной стороны. И,
что самое опасное, скорее только он действительно верит в то, что
говорит. Человек никогда не управлял страной, в последние годы,
точно. Он царствует. Страной управляет кучка чиновников, которые не
сменялись в течение 20 лет. Которым он поручил отрасли экономики,
которые его кормят дутыми цифрами", – подчеркнул он.Бывший атаман
террористов назвал Путина плохой "реинкарнацией брежневской
эпохи"."Неадекватность Путина уже замечена и внутри страны, и
вовне. И будет использована не только против него, но и против
России в целом... Он опасен и для страны и для только мира", –
заявил он.Гиркин добавил, что некоторые присутствующие на речи
Путина, например депутат Госдумы Наталья Поклонская, приняли письмо
президента за чистую монету."В том-то и опасность, что некоторые
типа Поклонской восприняли речь Путина на ура, действительно. Это
показывает качество той элиты, которую он сформировал. Некоторые,
естественно, изображали экстаз. Но значительная часть элиты
превратилась реально в идиотов, тоже живущих на планете розовых
пони", – подытожил он.1 марта 2018 года во время обращения к
Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании
крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически
неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия,
но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его
словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой
авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное
производство нового ракетного комплекса "Авангард"
и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты
"Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с
пробными запусками ракет и анимационные ролики с
моделированием поражения условных целей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира