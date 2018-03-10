Президент России Владимир Путин своим обращением к Федеральному собранию показал, что он опасен и для РФ, и для только мира, заявил прежний "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Гиркин: Значительная часть элиты РФ превратилась в идиотов, живущих на планете розовых пони Фото: ЕРА "Он ставил задачи, которые выполнены не будут гарантированно в существующей социально-экономической реальности. Они вообще невозможны... Фундамента под этим нет никакого... В отношении военной части он неадекватен, потому что при разрушенной с его участием экономики, станкостроении, инструментальном производстве... невозможно поддерживать боеспособность армии даже на нынешнем уровне", – подчеркнул он.Гиркин добавил, что Россия не может соревноваться со странами Запада в гонке вооружений."Неадекватность, хвастовство, блеф с одной стороны. И, что самое опасное, скорее только он действительно верит в то, что говорит. Человек никогда не управлял страной, в последние годы, точно. Он царствует. Страной управляет кучка чиновников, которые не сменялись в течение 20 лет. Которым он поручил отрасли экономики, которые его кормят дутыми цифрами", – подчеркнул он.Бывший атаман террористов назвал Путина плохой "реинкарнацией брежневской эпохи"."Неадекватность Путина уже замечена и внутри страны, и вовне. И будет использована не только против него, но и против России в целом... Он опасен и для страны и для только мира", – заявил он.Гиркин добавил, что некоторые присутствующие на речи Путина, например депутат Госдумы Наталья Поклонская, приняли письмо президента за чистую монету."В том-то и опасность, что некоторые типа Поклонской восприняли речь Путина на ура, действительно. Это показывает качество той элиты, которую он сформировал. Некоторые, естественно, изображали экстаз. Но значительная часть элиты превратилась реально в идиотов, тоже живущих на планете розовых пони", – подытожил он.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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