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Гиркин о речи Путина: Неадекватность, хвастовство, блеф. Самое опасное - он верит в то, что говорит
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10.03.2018 18:08
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Президент России Владимир Путин своим обращением к Федеральному
собранию показал, что он опасен и для РФ, и для только мира, заявил
прежний "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь
Гиркин (Стрелков). Гиркин: Значительная часть элиты РФ
превратилась в идиотов, живущих на планете розовых пони Фото: ЕРА
"Он ставил задачи, которые выполнены не будут гарантированно в
существующей социально-экономической реальности. Они вообще
невозможны... Фундамента под этим нет никакого... В отношении
военной части он неадекватен, потому что при разрушенных с его
участием экономике, станкостроении, инструментальном
производстве... невозможно поддерживать боеспособность армии даже
на нынешнем уровне", – подчеркнул он.Гиркин добавил, что
Россия не может соревноваться со странами Запада в гонке
вооружений."Неадекватность, хвастовство, блеф с одной стороны. И,
что самое опасное, скорее только он действительно верит в то, что
говорит. Человек никогда не управлял страной, в последние годы,
точно. Он царствует. Страной управляет кучка чиновников, которые не
сменялись в течение 20 лет. Которым он поручил отрасли экономики,
которые его кормят дутыми цифрами", – подчеркнул он.Бывший
атаман террористов назвал Путина плохой "реинкарнацией брежневской
эпохи"."Неадекватность Путина уже замечена и внутри страны, и
вовне. И будет использована не только против него, но и против
России в целом... Он опасен и для страны, и для только
мира", – заявил он.Гиркин добавил, что некоторые
присутствующие на речи Путина, например, депутат Госдумы Наталья
Поклонская, приняли письмо президента за чистую монету."В том-то и
опасность, что некоторые, типа Поклонской, восприняли речь Путина
на ура, действительно. Это показывает качество той элиты, которую
он сформировал. Некоторые, естественно, изображали экстаз. Но
значительная часть элиты превратилась реально в идиотов, тоже
живущих на планете розовых пони", – подытожил он.1 марта 2018
года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ
Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной
энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета",
которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в
конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
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