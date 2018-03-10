Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика – 0,38 секунды. Видео
10.03.2018 18:16
Американские специалисты создали робота, который собирает кубик
Рубика за 0,38 секунды, что является мировым рекордом. Видео
процесса сборки опубликовал в YouTube один из создателей,
специалист по робототехнике Бен Кац. В своем блоге он пишет, что
перед процессом сборки компьютер анализирует ситуацию и только
затем начинает вертеть. Каждое перемещение головоломки на 90
градусов занимает 10 миллисекунд. Движения кубика Рубика видны
только в замедленном воспроизведении. Предыдущий мировой рекорд
составлял 0,637 секунды. | Кубик Рубика складывает робот
Фото: build-its-inprogress.blogspot.com видео Видео: Ben Katz / YouTube