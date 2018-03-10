На акции протеста в Братиславе 9 марта, которые прошли в связи с убийством журналиста Яна Куцяка, вышло около 40 тыс. человек. В Словакии прошли массовые протесты Фото: EPA На акции в Братиславе вышло около 40 тыс. человек, что является самой масштабной демонстрацией со времен падения коммунистического режима.Отмечается, что причиной митинга стало убийство журналиста Яна Куцяка.Многие протестующие несли плакаты с призывом уйти в отставку к главе правительства Роберту Фицо.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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