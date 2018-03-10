|
В Словакии 9 марта прошли масштабные антиправительственные акции в связи с убийством журналиста Куцяка
|
10.03.2018 18:24
|
На акции протеста в Братиславе 9 марта, которые прошли в связи с
убийством журналиста Яна Куцяка, вышло около 40 тыс. человек. В
Словакии прошли массовые протесты Фото: EPA На акции в Братиславе
вышло около 40 тыс. человек, что является самой масштабной
демонстрацией со времен падения коммунистического
режима.Отмечается, что причиной митинга стало убийство журналиста
Яна Куцяка.Многие протестующие несли плакаты с призывом уйти в
отставку к главе правительства Роберту Фицо.27-летнего автора
журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину
Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в
поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали
огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его
девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями
налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные
бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в
Словакии Социал-демократической партией и организованными
преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы
прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в
убийстве журналиста и его подруги был задержан 28
февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили
Куцяка и Кушнирову.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира