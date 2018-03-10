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Трамп распорядился провести в США военный парад 11 ноября без тяжелой военной техники
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10.03.2018 18:32
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В военном параде в США, который распорядился провести 11 ноября
президент США Дональд Трамп, будет участвовать только колесная
техника, чтобы минимизировать убыток инфраструктуре. Но, в то же
время, в нем планируют задействовать военную авиацию. Фото: EPA В
параде будет участвовать только колесная техника, чтобы
минимизировать убыток инфраструктуре, в частности – дорожному
покрытию. Но, в то же время, в мероприятии планируют задействовать
военную авиацию.Парад пройдет от Белого дома до Капитолия, Трамп
будет наблюдать за ним со смотровой площадки.14 февраля
руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик
Малвейни заявлял, что на парад могут потратить от $10 млн до $30
млн, сообщал CNN.В последний раз военный парад в США проводили в
1991 году после победы в Персидском заливе.
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