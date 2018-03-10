Оперативная разработка в деле лидера "Офицерского корпуса" Владимира Рубана велась силами Службы безопасности Украины во взаимодействии с военными, отметил спикер МВД Артем Шевченко. По мнению спикера МВД, в деле Рубана (на фото) есть веские доказательства Фото: hromadske.ua "Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже очень достойный", – сказал он.По мнению Шевченко, для объявления подозрения Рубану были веские причины."В настоящее время мне кажутся довольно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает", – заявил спикер МВД.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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