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Данилко: Пугачева говорит мне: "Ну как, слава не давит?" Я: "Когда я снимаю все "доспехи", не давит"
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10.03.2018 19:04
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Украинский актер Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что российская певица Алла
Пугачева "очень трогательная, когда без маски".
Данилко: Пугачева, значит, берет сигарету, покурить. Я ей
говорю: "Алла Борисовна, у нас в студии не курят" Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Я ее люблю. Я видел ее без маски. Она очень
трогательная. Была история. Мы записывались в офисном центре. Она,
значит, берет сигарету, покурить. Я ей говорю: "Алла Борисовна, у
нас в студии не курят", – рассказал певец.По словам Данилко,
Пугачева удивилась."Спрашивает: "А где курят?" – "На
лестнице". Мы были на восьмом этаже. Вышли с ней вместе, стоим,
курим на лестнице. А люди сверху спускаются, с работы. Тут я и
Пугачева. Люди идут – а потом глаза такие! И спускаются
дальше. Она стоит молча. Потом поправляет прическу и говорит
мне: "Ну как, слава не давит?" Я тоже затянулся, говорю: "Знаете,
когда я снимаю все "доспехи", не давит". – "Счастливый!"
Я к ней очень хорошо отношусь. Я рад, что у нее сейчас жизнь,
которую она хочет", – рассказал знаток.Данилко известен
благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил
звание народного артиста Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.
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