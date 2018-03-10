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Российский телеведущий надеется на "более содержательную беседу" с украинским десантником, плюнувшем ему в лицо
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10.03.2018 19:20
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Российский телеведущий Артем Шейнин объяснил случай с десантником
из Украины Валерием Ананьевым "сбитым с толку" украинским народом.
Шейнин связал конфликт с ситуацией в Украине Фото: Artem Sheynin /
Facebook По мнению Шейнина, ситуация в Вероне "показывает, что
часть украинского народа сбита с толку нынешней ситуацией в
стране".Телеведущий выразил надежду, что Ананьев вскоре опомнится,
и появится шанс провести более содержательную беседу, отмечает "Эхо
Москвы".Об инциденте в итальянской Вероне рассказал украинец. Он
назвал Шейнина "пропагандоном" и объяснил, что пытался
спровоцировать россиянина на конфликт. По словам Ананьева, он
испытал эмоции, похожие на фронтовые.20 октября 2016
года Шейнин в эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом
канале" РФ заявил о том, что с ним нормально общаются
окружающие, хотя он убивал людей. Он также назвал террориста
Моторолу героем, потому что тот "воевал на войне, которую развязали
против русских людей".12 октября 2017 года в эфире Шейнин
напал на приглашенного на передачу журналиста Майкла Бома. В
студии обсуждалось снятие российского флага с закрытого консульства
РФ в США. Ведущий предупредил Бома: "Ты сейчас лучше не беси
меня... а то я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за
галстук". Журналист ответил, что Шейнин смелый языком, после чего
ведущий накинулся на него, схватил за шею и начал толкать с
криками: "Ты чо меня провоцируешь, друг мой?! Я же тебе сказал:
сидеть".В августе 2017 года Ананьев отправился в пеший
поход по европейским странам, чтобы доказать преимущества
безвизового режима. Он вышел из Парижа, прошел Францию и
Испанию, до мыса Финистерре на побережье Атлантического океана.
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