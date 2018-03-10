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|Укрзализныця и Siemens договариваются о совместном производстве локомотивов
|10.03.2018 19:21
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Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в БерлинеПредставители "Укрзализныци" и концерна Siemens обсудили вопросы совместного производства тягового подвижного состава.
Фото: http://cfts.org.ua
Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в Берлине, где провел встречи с руководством Deutsche Bahn и представителями компании Siemens AG, - сообщает ЦТС.
между прочего обсуждался вопрос совместного с Siemens AG производства тягового подвижного состава.
"Стороны обсудили потребности" Укрзализныци "в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества по их изготовлению, эксплуатации и обслуживания. Руководитель" Укрзализныци "также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций", - сообщили в УЗ.
Ранее Кравцов заявлял, что ПАО УЗ ведет переговоры с Siemens о возможной закупке электровозов.
ПАО "Укрзализныця" не удалось в 2017 году провести ремонт 3 электровозов переменного тока ГСЗ, изготовленных днепровским НПК "Электровозостроение" в партнерстве с компанией Siemens.
Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года в размере 1000000000 долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.
В системе ProZorro опубликовали информацию о контракте по покупке локомотивов General Electric для ПАО "Укрзализныця".
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