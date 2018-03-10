Служба безопасности Украины рассказала, что с 2004 года глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан финансировал издание пророссийских книг и другой печатной продукции. | Рубана задержали 8 марта Фото: radiosvoboda.org На странице в Facebook пресс-служба СБУ рассказала, что с 2004 года Рубан финансировал издание в Украине пророссийских книг и другой печатной продукции."На протяжении 2004–2008 годов использовал активы подконтрольных предприятий для формирования пророссийских позиций в литературной и образовательной сферах", - говорится в сообщении.С 2013 года Рубан – активный участник движения "Украинский выбор", которое возглавляет политик Виктор Медведчук, отметили в СБУ. В частности, Рубан участвовал в проекте "Украинская федерация".Отмечается, что общественная организация "Офицерский корпус" была создана в 2012 году и зарегистрирована в 2013-м. По данным СБУ, сайт организации сначала наполнялся пророссийским контентом, а с декабря 2013 года поменялся на "проевромайдановский и антисепаратистский"."6 декабря 2013 года "Офицерский корпус" демонстративно присоединился у самообороне Майдана... Фактически самоназванный "генерал-полковник" Рубан персонально появился на украинской общественно-политической арене и начал набирать авторитет с мая 2014 года, когда общественная организация "Офицерский корпус" стала принимать инициативное участие в освобождении пленных из застенков "ДНР/ЛНР", – сообщили в СБУ.В спецслужбе отметили, что Рубан позитивно отзывался о террористах "ДНР" Александре Захарченко и Игоре Безлере.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.фотогалерея (1 из 26) развернуть на весь экран



Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Фото: Служба безпеки України / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки служба facebook фото безпеки україни Теги: политика