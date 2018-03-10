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СБУ: Рубан – российский политический проект
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10.03.2018 19:36
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Служба безопасности Украины рассказала, что с 2004 года глава
организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан финансировал издание
пророссийских книг и другой печатной продукции. | Рубана
задержали 8 марта Фото: radiosvoboda.org На странице в Facebook
пресс-служба СБУ рассказала, что с 2004 года Рубан финансировал
издание в Украине пророссийских книг и другой печатной
продукции."На протяжении 2004–2008 годов использовал активы
подконтрольных предприятий для формирования пророссийских позиций в
литературной и образовательной сферах", - говорится в сообщении.С
2013 года Рубан – активный участник движения "Украинский
выбор", которое возглавляет политик Виктор Медведчук, отметили в
СБУ. В частности, Рубан участвовал в проекте "Украинская
федерация".Отмечается, что общественная организация "Офицерский
корпус" была создана в 2012 году и зарегистрирована в 2013-м. По
данным СБУ, сайт организации сначала наполнялся пророссийским
контентом, а с декабря 2013 года поменялся на "проевромайдановский
и антисепаратистский"."6 декабря 2013 года "Офицерский корпус"
демонстративно присоединился у самообороне Майдана... Фактически
самоназванный "генерал-полковник" Рубан персонально появился на
украинской общественно-политической арене и начал набирать
авторитет с мая 2014 года, когда общественная организация
"Офицерский корпус" стала принимать инициативное участие в
освобождении пленных из застенков "ДНР/ЛНР", – сообщили в
СБУ.В спецслужбе отметили, что Рубан позитивно отзывался о
террористах "ДНР" Александре Захарченко и Игоре Безлере.8
марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в
Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение
объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава
СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил
он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.фотогалерея (1 из 26)
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