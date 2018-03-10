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|С полуночи один украинский военный получил ранения в Донбассе, - штаб АТО
|10.03.2018 19:37
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Пострадавшего доставили в военно-медицинского госпиталяШтаб АТО зафиксировал три обстрелы боевиками укреплений ВСУ на Донбассе от начала суток 10 марта. Один украинский военный получил ранения.
Фото: gettyimages.com
"С начала суток зафиксировано три обстрелы укреплений украинских защитников. ... В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий доставлен в военно-медицинского госпиталя. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18: 00.
На Луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.
В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО близко Водяного.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды ообстрилялы позиций Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.
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