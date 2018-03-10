Пострадавшего доставили в военно-медицинского госпиталя

"С начала суток зафиксировано три обстрелы укреплений украинских защитников. ... В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащий доставлен в военно-медицинского госпиталя. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18: 00.

На Луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО близко Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды ообстрилялы позиций Вооруженных Сил Украины в Донбассе. Военнослужащий отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Юрий Луговской погиб в зоне АТО 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера.