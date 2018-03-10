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До конца года в большинстве областных центров Украины появится 4G, - Порошенко
10.03.2018 19:45
До конца года в большинстве областных центров Украины появится 4G, - Порошенко
Президент надеется, что в Киеве новую связь стоит ожидать уже через несколько месяцев
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны запустят 4G-связь.
До конца года в большинстве областных центров Украины появится 4G, - Порошенко Фото: google.com

"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве иметь связь четвертого поколения уже через несколько месяцев", - сообщил Порошенко.

Напомним, Китай начал работать над исследованием 6G - шестого поколения технологий мобильной связи.
 
В Украине 4G-интернет должен появиться в марте-апреле 2018 года.
 
Победителем по конкурентным 5-м лотом на 5 МГц в диапазоне 1800МГц для запуска связи стандарта 4G на тендере в Киеве был определен второй по величине украинский оператор мобильной связи "ПФ Украины", работающий под брендом Vodafone, с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн.
 
Общий объем полученных Украиной во время аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц составляет 5,434 млрд грн.
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  • "Vodafone-Украина" стал победителем по конкурентному 5-му лоту на аукционе 4G
  • Государство получило 7,89 миллиарда гривен за 4G

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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