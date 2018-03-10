Президент надеется, что в Киеве новую связь стоит ожидать уже через несколько месяцев

"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. Надеюсь, что в Киеве иметь связь четвертого поколения уже через несколько месяцев", - сообщил Порошенко.

Напомним, Китай начал работать над исследованием 6G - шестого поколения технологий мобильной связи.

В Украине 4G-интернет должен появиться в марте-апреле 2018 года.

Победителем по конкурентным 5-м лотом на 5 МГц в диапазоне 1800МГц для запуска связи стандарта 4G на тендере в Киеве был определен второй по величине украинский оператор мобильной связи "ПФ Украины", работающий под брендом Vodafone, с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн.

Общий объем полученных Украиной во время аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц составляет 5,434 млрд грн.