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Данилко: Мы с Инкой отмечали мой день рождения и дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты не вышла за меня?" А она: "А ти предлагав?"
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10.03.2018 19:52
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Украинский плут Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что актриса Инна Белоконь,
известная ролью мамы Верки Сердючки, для него – лучшая подруга и
близкий человек. Данилко о Белоконь: Я очень люблю, когда она
ко мне приезжает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Украинский
музыкант Андрей Данилко в эфире программы "БАЦМАН" главного
редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина"
рассказал, что своей лучшей подругой считает актрису Инну Белоконь,
которая играет роль мамы Верки Сердючки."Подруга –
Инка. Это близкий человек. Понимаешь, так совпало… Ой, сейчас
такое расскажу! Когда-то мы отмечали мой день рождения. И уехали
вместе в Эдинбург. И так дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты
не вышла за меня замуж?" А она: "А ти предлагав?" Родственность
такая. Я очень люблю, когда она ко мне приезжает. В чем заключается
женщина, хозяйка? У меня может быть бардак дома. За три
секунды – чисто все. Помыла, вытерла. Я не понимаю, как она
это делает. Ничего в холодильнике нет, но сразу почему-то
появляется все на столе, красиво. Как хозяйка она для меня идеальна
просто. Плюс человеческие качества", – сказал виртуоз.Данилко
известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки, а Белоконь
играет роль мамы Сердючки Инны Адольфовны.
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