Система создана с целью помогать украинском, выехавших за границу

Об этом рассказал в Риге директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет "Укринформ".

"Недавно мы создали электронную систему, цель которой помогать украинском, выехавших за границу - ДРУГ (добровольная регистрация украинских граждан). Люди перед поездкой оставляют в ней свои контакты. И в случае какой-то чрезвычайной ситуации мы имеем контакты граждан, благодаря чему мы сможем эффективнее оказывать им помощь. Создавая эту систему мы брали за образец лучшие мировые образцы. Пока в системе зарегистрировались до 2 тысяч украинский. Это число постоянно растет. Но еще многие о ДРУГ просто не знает. Поэтому я призываю медиа распрос юджуваты информацию о ней", - сказал Погорельцев.

Он пояснил, что эта система больше ориентирована на регионы повышенного риска, но не только.

"Только в последнее время МИД проводило эвакуацию Украинская из Сирии, Ливии, Непала. Не так давно возвращали наших людей также из Афганистана. Но природные бедствия (землетрясение, наводнение и т.д.) или террористический акт могут произойти где угодно. Кроме того, не обязательно" обязательно речь идет о стихийном бедствии - человек может попасть в какую-то другую сложную ситуацию. ДРУГ оперативно предоставит информацию, что произошло, инструкции, что надо делать дальше и необходимые контакты, места сбора", - отметил Погорельцев.

Он также подчеркнул, что регистрация сугубо добровольное. Но если те, кто выезжают за границу, желающих повысить уровень своих безопасности, то лучше воспользоваться этой системой.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев находился 8-9 марта с официальным визитом в Риге, где проводил консульские консультации с коллегами из Латвийской республики.

Напомним, Украина в ближайшее время введет электронную визу для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска.